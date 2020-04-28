Российский клуб оштрафовал футболиста за критику Путина

28 апреля, 2020, 08:24

Российский футбольный клуб "Крылья Советов" оштрафовал голкипера Евгения Фролова за критические высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Самары.

Евгений Фролов в интервью назвал заявления Путина во время пандемии коронавируса болтовней.

"Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет. То, что говорит президент по телевизору, - это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он или не лидер, или его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ, - зло. И в реальной жизни все по-другому", - сказал Фролов.

В "Крыльях Советов" заявили, что Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил вред интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях.

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