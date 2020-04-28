Размещение акций и консультации Deutsche Bahn для Укрзализныци сейчас не ко времени, - Криклий
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net
"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все по срокам", - отметил министр.
По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".
На вопрос, на паузе ли теперь и транфсормация УЗ, Криклий ответил:
"Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".
По словам главы Мининфраструктуры, для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".
"Мы получим отрицательную оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.
- Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn.
- Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будет консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
- 5 февраля Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Deutsche Bahn - железнодорожным оператором Германии.
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