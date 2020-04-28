Размещение акций и консультации Deutsche Bahn для Укрзализныци сейчас не ко времени, - Криклий

28 апреля, 2020, 17:11

Запланированные ранее консультации немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" придется отложить во времени. Для первого публичного размещения акций "Укрзализныци" сейчас также "неудачное время"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все по срокам", - отметил министр.

По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

На вопрос, на паузе ли теперь и транфсормация УЗ, Криклий ответил:

"Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

По словам главы Мининфраструктуры, для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.