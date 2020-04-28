"Сдала" за несоблюдение карантина: в Одесской области женщина воспользовалась услугами салона красоты и сообщила о нарушении

28 апреля, 2020, 20:19

В Одесской области один из салонов красоты продолжил свою работу несмотря на карантин. Клиентка салона сначала воспользовалась услугами заведения, а затем сообщила о нарушениях в полицию. Парикмахер признала вину частично

Об этом сообщает УНИАН .

Измаильский горрайонный суд Одесской области оштрафовал на 17 тыс. грн парикмахера, которая работала во время карантина.

В решении суда указано, что в суд поступили материалы о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Согласно материалам, женщина, находясь в салоне, оказывала парикмахерские услуги, нарушив таким образом соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля, запрещающее в период карантина вести указанный вид деятельности.

В свою очередь парикмахер на судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что

предоставляла услуги только самим сотрудникам салона.

Вместе с тем, свидетель рассказала, что днем пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера. Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила в полицию о правонарушении.

В постановлении суда указано, что к материалам дела приобщены фотографии, на которых видно, что входная дверь парикмахерской открыта и людям предоставляют услуги.

Суд применил к нарушителя административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн, а также - 420,2 грн судебного сбора.

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