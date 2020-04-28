"Правозащитники не плюют в песочнице": Венедиктова о требованиях активистов уволить ее из-за дела Гандзюк

28 апреля, 2020, 08:12

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила свое мнение по поводу протестов, вызванных завершением досудебного расследования по делу нападения и смерти активистки Екатерины Гандзюк

Об этом она написала в Facebook.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров... Правозащитники - это совсем о другом. Орган предварительного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами, - это не то, есть только собственное видение, как должно быть, но это тоже неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия ", - написала Венедиктова.