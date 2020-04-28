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Espreso.tvОбщество"Правозащитники не плюют в песочнице": Венедиктова о требованиях активистов уволить ее из-за дела Гандзюк

"Правозащитники не плюют в песочнице": Венедиктова о требованиях активистов уволить ее из-за дела Гандзюк


фото: 5.ua
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила свое мнение по поводу протестов, вызванных завершением досудебного расследования по делу нападения и смерти активистки Екатерины Гандзюк

Об этом она написала в Facebook.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров... Правозащитники - это совсем о другом. Орган предварительного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами, - это не то, есть только собственное видение, как должно быть, но это тоже неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия ", - написала Венедиктова.

  • 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина.
  • После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокурора Ирины Венедиктов и требовали ее отставки .
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