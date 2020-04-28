"Ограниченное количество посетителей и контроль температуры": нардепы предлагают премьеру разрешить работу летних площадок в кафе

28 апреля, 2020, 15:30

Народные депутаты обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирования летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина

Об этом в Facebook сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина", - отметила Кравчук.

Нардеп отметила, что чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, надо дать им возможность спасти себя экономически.

"Карантин, конечно, не беспочвенен, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. В том числе, это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас. Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, кроме уже имеющихся мер поддержки, мы можем дать им возможность спасти себя экономически", - отметила Кравчук.

Кравчук отметила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м2 площади;

- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- за одним столом может размещаться не более 3 человек;

- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

- дезинфекция предметов с которыми контактировал каждый посетитель.

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Напомним, 22 апреля правительство продолжило карантин в Украине до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа.

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