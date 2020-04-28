Протестующего из Гидропарка оштрафовали на 17 тыс. грн: был без маски

28 апреля, 2020, 17:34

28 апреля Днепровский районный суд оштрафовал киевлянина, протестовавшегол против карантина в Гидропарке без маски

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Напомним, 6 апреля полиция составила административный протокол на киевлянина, 1979 г. р. по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей), поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

Мужчина протестовал против ограничений и пытался попасть на спортплощадку, не имея средств защиты.

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тыс. грн.

Утром 6 апреля группа мужчин пыталась попасть на спортплощадку в киевском Гидропарке, их задержала полиция.

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