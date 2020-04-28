Под расписку впускают, но уже не выпускают назад, - полиция о карантине в общежитии под Киевом
28 апреля, 2020, 21:20
Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где был зафиксирован случай массового заболевания Covid-19, установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители
Об этом сообщила сотрудник отдела коммуникаций полиции Киевщины Виталия Грохольская, передает Укринформ.
"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сказала Грохольская.
По ее словам, полицейские обеспечивают общественный порядок по периметру общежития.
"Из общежития не выпускают людей, в общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубые нарушения карантина или общественного порядка не допущены", - уточнила она.
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- Напомним, что очередной случай массового заболевания коронавирус произошел в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Оксамытова, 18-А в Киево-Святошинском районе. Общежитие - 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу.
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