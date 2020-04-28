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Espreso.tvОбществоПод расписку впускают, но уже не выпускают назад, - полиция о карантине в общежитии под Киевом

Под расписку впускают, но уже не выпускают назад, - полиция о карантине в общежитии под Киевом

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где был зафиксирован случай массового заболевания Covid-19, установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители

Об этом сообщила сотрудник отдела коммуникаций полиции Киевщины Виталия Грохольская, передает Укринформ.

"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сказала Грохольская.

По ее словам, полицейские обеспечивают общественный порядок по периметру общежития.

"Из общежития не выпускают людей, в общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубые нарушения карантина или общественного порядка не допущены", - уточнила она.

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