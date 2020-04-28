План власти по выходу из карантина - показуха, имитация и безграмотность, - Синютка

28 апреля, 2020, 11:57

Правительственный план выхода из карантина - это несколько графиков, написанных на коленке. Но власть уже поставила себе очередную галочку. Мол, правительство не только борется с коронавирусом, но у Зеленского теперь появился еще и план выхода из карантина

Такое мнение высказал на своей странице в Фейсбук народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"План такой, как и вся власть: показуха, имитация и безграмотность. Им не хватило элементарного профессионализма, чтобы взять за образец опыт европейских стран, правительства которых уже давно разработали планы борьбы с коронавирусом, карантинных мероприятий и прежде всего реального спасения экономики. поскольку в переднем плане наших европейских соседей по пандемии акценты сместились на экономику - ее спасение, перезагрузки и возрождения ", - отмечает нардеп.

Олег Синютка убежден, что составленный правительством план - это всего лишь нарисованная картинка с противоречивым содержанием. Народный депутат в заметке приводит примеры в подтверждение своего мнения:

Отсутствуют какие-либо меры по запуску работы промышленности, малого и среднего бизнеса. И в частности туристической отрасли, которая так важна для Львова, Львовской и всей Галичины. Министры туризма стран ЕС провели совещание и приняли стратегию поддержки этой части экономики. В ЕС будет вводиться "Коронавирусный паспорт", а в украинском правительстве самом деле никто не занимается туризмом.

Власть наметила план открытия продовольственных рынков, но все пошло ускоренными темпами, потому что Зеленский испугался бунта мелких предпринимателей, работающих на этих рынках. Так же как и фермеров. Ведь люди не могли понять, почему продуктовые рынки закрыты, а крупные супермаркеты свободно работают.

Некоторые мероприятия реализуются уже с начала карантина и прописывать их введения на каком-то из этапов, мягко говоря, странно. Например, система общественного питания давно работает на самовывоз.

Запуск общественного транспорта. В правительственном плане открытия метрополитена запланировано с четвертого этапа. В Европе метро не закрывали вообще, а у нас его хотят почти позднее открыть. При этом даже общепит планируют запускать уже с третьего этапа, а некоторые - как рестораны одного из депутатов "Слуги народа", даже не закрывали.

В парках нужно позволить гулять еще до первого этапа. Даже главный санитарный врач говорит, что это не эпидемиологический средство, а психологический.

Учитывая экономическую ситуацию в стране в целом и в регионах в частности, в том числе и во Львове, правительство должно в своих решениях делать акцент на поддержке малого и среднего бизнеса и правила выхода из карантина прописывать собственно исходя из их интересов.

По мнению Олега Синютки, представленный правительством план, при оптимистическом сценарии, позволит полноценно выйти из карантина примерно в середине лета. Этому, по плану правительства, должно способствовать положительная динамика в статистике заболевания.

"А откуда мы можем знать о том, что динамика положительная Власть отказалась от массового тестирования, как это делается в Европе, и в итоге - мы даже приблизительно не знаем реальной ситуации с эпидемией. А что правительство будет делать, если количество больных уменьшаться НЕ будет? есть альтернативный план? Ведь продлении карантина экономику добьет. Кроме того, параметры уменьшение количества больных прописаны так, что если есть желание, то карантин можно продолжать вечно. Словом, не план, а мистификация. ", - подытожил нардеп.