От рака умер легендарный футболист "Ливерпуля"
Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.
Робинсон, долгое время боролся с раком, умер в 61-летнем возрасте 28 апреля.
Вместе с "Ливерпулем" в сезоне 1983/84 форвард выиграл сразу три трофея - получил Кубок чемпионов, Кубок Англии и стал чемпионом страны.
Также Робинсон играл за английские "Манчестер Сити" и "Брайтон", выступал за испанскую "Осасуну".
В последнее время Робинсон жил в Испании и работал футбольным комментатором на телевидении.
Ha fallecido Michael Robinson a los 61 años. Se marcha antes de tiempo. Enviamos un gran abrazo a toda su familia y amigos. DEP Robin. pic.twitter.com/rpciFFnWq3- Tiempo de Juego (@tjcope) April 28, 2020
- Напомним, 27 апреля во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен , который выводил клуб в финал Кубка чемпионов.
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