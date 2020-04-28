От рака умер легендарный футболист "Ливерпуля"

28 апреля, 2020, 11:24

От онкологической болезни умер знаменитый ирландский форвард "Ливерпуля" Майкл Робинсон, который в 1984 году получил с английским клубом Кубок чемпионов

Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.

Робинсон, долгое время боролся с раком, умер в 61-летнем возрасте 28 апреля.

Вместе с "Ливерпулем" в сезоне 1983/84 форвард выиграл сразу три трофея - получил Кубок чемпионов, Кубок Англии и стал чемпионом страны.

Также Робинсон играл за английские "Манчестер Сити" и "Брайтон", выступал за испанскую "Осасуну".

В последнее время Робинсон жил в Испании и работал футбольным комментатором на телевидении.

Ha fallecido Michael Robinson a los 61 años. Se marcha antes de tiempo. Enviamos un gran abrazo a toda su familia y amigos. DEP Robin. pic.twitter.com/rpciFFnWq3 - Tiempo de Juego (@tjcope) April 28, 2020

Напомним, 27 апреля во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен , который выводил клуб в финал Кубка чемпионов.

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