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Espreso.tvСпортОт рака умер легендарный футболист "Ливерпуля"

От рака умер легендарный футболист "Ливерпуля"


фото: Getty Images
От онкологической болезни умер знаменитый ирландский форвард "Ливерпуля" Майкл Робинсон, который в 1984 году получил с английским клубом Кубок чемпионов

Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.

Робинсон, долгое время боролся с раком, умер в 61-летнем возрасте 28 апреля.

Вместе с "Ливерпулем" в сезоне 1983/84 форвард выиграл сразу три трофея - получил Кубок чемпионов, Кубок Англии и стал чемпионом страны.

Также Робинсон играл за английские "Манчестер Сити" и "Брайтон", выступал за испанскую "Осасуну".

В последнее время Робинсон жил в Испании и работал футбольным комментатором на телевидении.

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