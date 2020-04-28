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Espreso.tvОбществоОсновная защита глаза при коронавирусе это очки, - офтальмолог

Основная защита глаза при коронавирусе это очки, - офтальмолог


фото: reuters
Офтальмолог Сергей Рыков заявил, что основной защитой глаз при коронавирусе являются очки

Об этом он сказал в спецвыпуске "PRO здоровье", передает Еспресо.TV .

"Глаза также являются входными воротами для COVID-19. Есть такая информация, что, учитывая, что когда человек чихает и говорит, он (вирус, - ред.) действительно попадает на слизистую оболочку. Здесь очень важно, чтобы глаза были здоровыми. Чтобы не было синдрома сухого глаза, чтобы достаточное количество слезы. Если здоровая слеза, то это уменьшает активность самого вируса.
Если достаточное количество жировой пленочки, то он скатывается в носогорло, мы его глотаем и в желудке он обеззараживается. Основная защита глаза, в первую очередь, это очки", - сказал Рыков.

Он отметил, что глаза можно защитить: защитными очками, солнцезащитными очками, любыми очками.

"Только не забывайте мыть очки, как и руки, когда приходите домой", - добавил Рыков.

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