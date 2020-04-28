Оккупанты обстреляли бойцов ООС с запрещенного оружия, но потеряли 5 боевиков. Со стороны Объединенных сил - двое раненых

28 апреля, 2020, 07:47

В понедельник, 27 апреля, российские военные на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из стрелкового оружия защитников Марьинки. Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов. Ночью возле Новоселовки Второй был зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Объединенные силы ответили на провокации огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли украинских военнослужащих возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин калибра 120 мм.

Вблизи населенного пункта Крымское захватчики днем применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером - 120-мм миномет, использовав 7 мин.

По защитниках Южного оккупанты целились из автоматических станковых гранатометов, а позиции у Попасной вечером обстреляли из 120-мм миномета.

Позиции рядом с Майским российские террористы обстреляли из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

27 апреля в результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие огнем уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

С начала суток 28 апреля вооруженные формирования РФ дважды обстреляли бойцов ООС из состава оперативно-тактической группировки "Север": по защитникам Крымского россияне открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

В результате обстрела потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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