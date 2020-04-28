Оккупанты на Донбассе готовят провокации на майские праздники, - разведка

28 апреля, 2020, 13:33

Вооруженные формирования Российской Федерации готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Командование оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

Также они увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

"Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников", - говорится в сообщении.