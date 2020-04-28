Официальный курс: гривня несколько восстановилась после падения

28 апреля, 2020, 09:20

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни в отношении доллара 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля официальный курс установлен на уровне 27,10 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро. По состоянию на 24 апреля курс был 29,33 гривни.