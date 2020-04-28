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Espreso.tvОбществоНБУ увеличил предельную сумму валютных операций

НБУ увеличил предельную сумму валютных операций


фото: reuters
С 28 апреля в Украине повысили предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, из 150 тыс. грн до 400 тысяч

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренных Законом Украины № 361-IX" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ", который вступает в силу 28 апреля 2020 года. Таким образом предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, повышенная со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте) ", - говорится в сообщении .

В Нацбанке отмечают, что это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков.

Кроме этого, урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины. В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости.

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