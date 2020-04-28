На Закарпатье произошло землетрясение

28 апреля, 2020, 09:20

28 апреля в Закарпатской области зафиксировали землетрясение

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Как сообщается, сегодня в 1:07 было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7.

Источник землетрясения находился в районе г. Ужгорода, Закарпатской области на глубине 3 км.

Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.