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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

28 апреля в Закарпатской области зафиксировали землетрясение

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Как сообщается, сегодня в 1:07 было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7.

Источник землетрясения находился в районе г. Ужгорода, Закарпатской области на глубине 3 км.

Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

 

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