На Закарпатье произошло землетрясение
28 апреля, 2020, 09:20
28 апреля в Закарпатской области зафиксировали землетрясение
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Как сообщается, сегодня в 1:07 было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7.
Источник землетрясения находился в районе г. Ужгорода, Закарпатской области на глубине 3 км.
Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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