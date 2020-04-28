На севере Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна: десятки погибших

28 апреля, 2020, 18:36

Более 30 человек погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн

Об этом сообщает Anadolu .

Агентство называет инцидент террористической атакой и обвинила в этом действующее в городе курдское подполье.

Согласно последним данным, при взрыве погибли по меньшей мере 34 человека. Также ожидается, что число погибших возрастет, так как спасатели пытаются погасить масштабный пожар.

Imagery from the scene shows huge damage from fire , indicating that fuel / flammable liquid may have been involved / nearby: pic.twitter.com/nzca1zNy5N



The death toll is now at 24+ dead & 40+ wounded. - Charles Lister (@Charles_Lister) April 28, 2020

Местные СМИ сообщают о десятках раненых. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством.

Африн - населенный преимущественно курдами город на северо-западе Сирии, с 2012 года контролировался курдскими отрядами народными самообороны YPG - союзниками возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. В марте 2018 года турецкая армия при поддержке боевиков из сирийских исламистских группировок установила контроль над Африном, после чего многие курды покинули город.