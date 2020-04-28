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Espreso.tvОбществоНа севере Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна: десятки погибших

На севере Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна: десятки погибших


фото: Anadolu
Более 30 человек погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн

Об этом сообщает Anadolu .

Агентство называет инцидент террористической атакой и обвинила в этом действующее в городе курдское подполье.

Согласно последним данным, при взрыве погибли по меньшей мере 34 человека. Также ожидается, что число погибших возрастет, так как спасатели пытаются погасить масштабный пожар.

Местные СМИ сообщают о десятках раненых. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством.

Африн - населенный преимущественно курдами город на северо-западе Сирии, с 2012 года контролировался курдскими отрядами народными самообороны YPG - союзниками возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. В марте 2018 года турецкая армия при поддержке боевиков из сирийских исламистских группировок установила контроль над Африном, после чего многие курды покинули город.

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