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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине в селе из-за вспышки COVID-19 поставили блокпосты

На Ровенщине в селе из-за вспышки COVID-19 поставили блокпосты


фото: rv.gov.ua
Три блокпоста установили в селе Заря Ровенской области, где уже 28 человек болеют COVID-19

Об этом сообщила пресс служба ОГА.

"Отныне действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта. Здесь дежурят патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проводят температурный скрининг, проводят информационно-разъяснительную работу. Также на постах дезинфицируют транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства ", - говорится в сообщении.

Десять других въездов и выездов из села закрыты. На местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного.

"С 20.00 до 8.00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село", - отмечают в ОГА.

Количество больных Covid-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Четыре человека госпитализированы, в 24-х - легкий или средний состояние тяжести.

 

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