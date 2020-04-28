На Ровенщине в селе из-за вспышки COVID-19 поставили блокпосты
Об этом сообщила пресс служба ОГА.
"Отныне действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта. Здесь дежурят патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проводят температурный скрининг, проводят информационно-разъяснительную работу. Также на постах дезинфицируют транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства ", - говорится в сообщении.
Десять других въездов и выездов из села закрыты. На местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного.
"С 20.00 до 8.00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село", - отмечают в ОГА.
Количество больных Covid-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Четыре человека госпитализированы, в 24-х - легкий или средний состояние тяжести.
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