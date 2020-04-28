На Прикарпатье у четырех медиков онкоцентра обнаружили коронавирус
Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сказал председатель облгосадминистрации Виталий Федорив, сообщает Укринформ.
"По состоянию на 28 апреля в областном онкологическом центре 18 медработников находятся на стационарном лечении в медучреждениях. Из них двое врачей и двое медсестер получили лабораторное подтверждение COVID-19", - рассказал Федоров.
По его словам, остальные специалисты онкоцентра лечатся от пневмонии. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Ни один из них пока не нуждается в аппарате ИВЛ.
В общем, говорит Федоров, на Прикарпатье коронавирусную инфекцию подтвердили у 170 медработников, из них 60 - врачи и 84 - средний медицинский персонал.
В коммунальном некоммерческом предприятии "Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета" работает 71 врач, из них 35 - высшей категории. Стационар центра рассчитан на 235 мест. Сейчас здесь введен карантин и временный запрет для посещения пациентов.
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