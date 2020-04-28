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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине коронавирус обнаружили у 6-месячной девочки

На Харьковщине коронавирус обнаружили у 6-месячной девочки


фото: reuters
На Харьковщине COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у еще 25 человек, среди них - 6-месячный ребенок

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

"За последние сутки в области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского (мужчина из Лозовского района находится на длительном лечении в КНП ХОР "ОПЛ №1" в с. Стрелечья (областная психиатрическая больница №1 - ред.) Самой младшей заболевшей всего 6 месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Ребенок активный, растет и развивается в соответствии с возрастом, жалоб на его здоровье мать не предъявляет", - сообщил Кучер.

Как уточнили в пресс-службе Харьковской ОГА, младенец живет в г. Валки (ранее там была зафиксирована вспышка коронавируса у жителей райцентра и с. Высокополье, который пока закрыт на карантин).

Всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Харьковской области госпитализирован 91 человек, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ, 109 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализирован 81 человек, 29 находится на самоизоляции. Также в регионе выздоровели еще два человека.

В ОГА подчеркнули, что сегодняшние данные статистики по районам несколько изменились не только в разрезе новых подтвержденных случаев. "Поскольку 12 заболевших (1 - Лозовской район, 4 - Чугуевский район, 3 - Змиевской район, 2 - Богодуховский район, 1 - Зачепиловский район, 1 - Изюмский район) находятся на длительном лечении в Областной психиатрической больнице №1 в с. Стрелечья, с сегодняшнего дня на этой карте их случаи будут отображаться в Харьковском районе", - пояснил Кучер.

На Харьковщине подтвержден 221 случай заболевания, из них: 107 - Харьков (в т. ч. 2 летальных), 31 - Валковский (в т.ч. 2 летальных), 30 - Змиевский район, 23 - Харьковский, 7 - Лозовский, 6 - Балаклейский, 5 - Дергачевский, 4 - Волчанский, 3 - Изюмский, 2 - Коломацкий, по одному в Богодуховском, Красноградском и Купянском районах.

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