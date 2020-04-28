Министры ЕС договорились о создании "COVID-паспорта" для туризма, - представитель Хорватии
Об этом рассказал министр туризма Хорватии, которая председательствует в ЕС, Гарри Капелли, сообщает Укринформ .
"Мы завершили неформальную конференцию министров с участием всех стран-членов и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона. Мы пришли к нескольким выводам, в частности, в организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мероприятий в сфере здравоохранения и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан совместный документ, с условным названием "COVID-паспорт", который будет действовать во всем Евросоюзе", - отметил Капелли.
По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления будет включать расходы на туристическую отрасль в объеме 20-25%. Такие же проценты отрасль должна получить в многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы.
"В обычных условиях туризм не играет такой важной роли в МФУ, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета. Именно туризм может сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех", - подытожил представитель Хорватского председательства ЕС.
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