Министры ЕС договорились о создании "COVID-паспорта" для туризма, - представитель Хорватии

28 апреля, 2020, 08:26

Министры туризма Евросоюза согласились создать единый документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет играть роль сертификата безопасности

Об этом рассказал министр туризма Хорватии, которая председательствует в ЕС, Гарри Капелли, сообщает Укринформ .

"Мы завершили неформальную конференцию министров с участием всех стран-членов и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона. Мы пришли к нескольким выводам, в частности, в организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мероприятий в сфере здравоохранения и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан совместный документ, с условным названием "COVID-паспорт", который будет действовать во всем Евросоюзе", - отметил Капелли.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления будет включать расходы на туристическую отрасль в объеме 20-25%. Такие же проценты отрасль должна получить в многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы.

"В обычных условиях туризм не играет такой важной роли в МФУ, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета. Именно туризм может сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех", - подытожил представитель Хорватского председательства ЕС.