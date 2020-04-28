Мэр Нетишина, где произошла вспышка коронавируса на АЭС, написал заявления на УПЦ МП в полицию и СБУ

28 апреля, 2020, 22:57

В городе зарегистрировали 8 случаев заражения COVID-19, "разносчиком" стала жена священника УПЦ МП, которая работала на АЭС

Об этом городской голова Нетишина Александр Супрунюк рассказал в интервью сайту "Є".

По состоянию на 28 апреля в городе подтвердили 8 случаев инфицирования COVID-19.

Распространение болезни в городе произошло из-за жены священника УПЦ МП, которая работала уборщицей на АЭС.

"Я уже подписал на СБУ и полиций заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение", - заявил он.

Супрунюк отметил, что к заявлению привлечены скриншоты, где священники заявляют, что болезнь везде, поэтому ее надо игнорировать и ходить в церковь.

"Сейчас все контакты, которые есть, связаны с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь с Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре", - отметил мэр.

"Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления", - подчеркнул он.

Он добавил, что инфицирование уже повлияло на работу Хмельницкой АЭС, расположенной в городе:

"Хотя персонал был изолирован, но "пришло из неожиданной стороны". Сейчас все работники обследуются и в случае распространения инфекции, то очень реально, и АЭС к этому уже готова, будут переведены на казарменный режим работы. То есть, ни оттуда, ни туда никто не будет въезжать и выезжать. Весь персонал будет на месте круглосуточно."

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