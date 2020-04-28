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Espreso.tvОбществоКиевская психиатрическая больница с 1401 сотрудником недофинансирована на 153 млн грн, - МОЗ

Киевская психиатрическая больница с 1401 сотрудником недофинансирована на 153 млн грн, - МОЗ


фото: iod.media
Министерство здравоохранения в ближайшее время озвучит алгоритм действий по выходу из сложившейся ситуации в психиатрических больницах в связи с недофинансированием

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает Еспресо.TV .

"Если мы говорим непосредственно о Киевской клинической больнице" Психиатрия ", там сегодня 1401 работник, из которых 126 врачей и 364 медицинских сестер. Действительно, после вступления второго этапа реформы начиная с 1 апреля это заведение очень сильно недофинансировано. Оно идет с очень большим дефицитом, если сравнить с бюджетом прошлого года. Этот дефицит составляет 153 миллионов гривен. То есть, это 22% от того, что было осуществлено в прошлом году ... Такая ситуация происходит по многим психиатрических больницах. То есть, они все идут с дефицитом ", - подчеркнул министр.

По его словам, была полностью отсутствует коммуникация с главными врачами психиатрических больниц на этапе имплементации реформ.

В ближайшие дни МОЗ Украины предложит алгоритм выхода из этой ситуации.

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