Коронавирус в мире: более 3 млн больных, США и РФ удерживают лидерство по темпам инфицирования
Об этом сообщает Worldometer .
Так, утром вторника количество подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3064895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случаев выздоровления пациентов.
В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1010507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).
Антилидер по темпам распространения болезни являются США (23 196 новых случаев за последние сутки) и Россия (6198 новых случаев за сутки).
За ними следуют Великобритания (4309 новых случаев), Франция (3742) и Бразилия (3642).
В Украине по состоянию на 28 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавируса, включая 220 смертей и 864 выздоровления.
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