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Espreso.tvОбществоКоронавирус в мире: более 3 млн больных, США и РФ удерживают лидерство по темпам инфицирования

Коронавирус в мире: более 3 млн больных, США и РФ удерживают лидерство по темпам инфицирования


фото: reuters
По состоянию на утро 28 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 миллиона 64 000, включая более чем 211 000 летальных

Об этом сообщает Worldometer .

Так, утром вторника количество подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3064895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случаев выздоровления пациентов.

В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1010507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).

Антилидер по темпам распространения болезни являются США (23 196 новых случаев за последние сутки) и Россия (6198 новых случаев за сутки).

За ними следуют Великобритания (4309 новых случаев), Франция (3742) и Бразилия (3642).

В Украине по состоянию на 28 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавируса, включая 220 смертей и 864 выздоровления.

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