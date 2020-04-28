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Espreso.tvОбществоКличко потренировался у себя в кабинете. ВИДЕО

Кличко потренировался у себя в кабинете. ВИДЕО


фото: скріншот відео
Городской голова столицы Виталий Кличко обнародовал развлекательное видео, как он тренируется в кабинете в рабочее время

Соответствующим видео мэр Киева поделился в соцсетях.

"Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "снаряжением", - отметил Кличко в комментарии к видео.

Мэр добавил: "Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!"

 

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