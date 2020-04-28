Кличко анонсировал план первого этапа ослабления карантина
Об этом Кличко сказал в эфире "Украина-24" .
"По сравнению с прошлой неделей, когда у нас количество зараженных достигали почти 100 человек, в некоторые дни, сегодня получше цифры. И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения", - сказал Кличко.
Представить план первого этапа выхода из карантина мэр Киева пообещал во время брифинга 28 апреля в 12:00.
"В первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также посещения парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться", - сказал Кличко.
- Напомним, по состоянию на 27 апреля в Киеве было зафиксировано 1220 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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