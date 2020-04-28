Канал АTR может прекратить вещание до 18 мая из-за нехватки финансирования

28 апреля, 2020, 18:05

Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание еще до дня депортации крымских татар 18 мая из-за нехватки финансирования

Об этом сообщил заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев, передает Украинская правда.

Муждабаев отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с финансированием телеканала еще 26 февраля.

"Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги. Но потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование", - заявил Муждабаев.

Заместитель гендиректора телеканала подчеркнул, что телеканал уже несколько месяцев работает за счет собственных ресурсов и пожертвований жителей оккупированного полуострова Крым.

"Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и на пожертвования людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10%. Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе", - отметил он.

Муждабаев сообщил, что если финансирование не будет открыто, канал будет вынужден прекратить работу в начале мая.

"Сейчас существует опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар ATR уже не сможет осуществлять вещание", - заявил заместитель гендиректора телеканала.

Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета

10 февраля на канале вновь заявили о заблокированы счета и отсутствии финансирования из госбюджета

11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках.

24 февраля коллектив крымскотатарского ATR написал обращение в Европарламент и Еврокомиссии по просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокированием госфинансирования и отсутствием поддержки со стороны властей.

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