Как в Турции, Швеции или Чехии: Шмыгаль назвал три сценария, как жить дальше в условиях пандемии

28 апреля, 2020, 18:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три сценария жизни в условиях пандемии. Первый - это жесткий, как в Турции и Сингапуре, второй - либеральный, как в Швеции, третий - адаптивный, как в Чехии и Польше

Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер-министр отметил, что в начале мая ожидается пик заболевания коронавирусом.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии:

Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делают Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9:00 до 14:00. Такой сценарий точно не для нас.

Второй вариант - либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.

И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делают большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Напомним, 22 апреля правительство продлил карантин в Украине до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа.

24 апреля Кабинет министров Украины представил план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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