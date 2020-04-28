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Espreso.tvОбществоКафе, общественный транспорт, прогулки в парках: Кличко представил первый этап ослабление карантина

Кафе, общественный транспорт, прогулки в парках: Кличко представил первый этап ослабление карантина


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о первом этапе ослабление ограничений

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

По словам Кличко, план ослабления предусматривает несколько этапов. В случае положительного результата, через неделю-две власти перейдут ко второму этапу смягчения.

"На первом этапе в Киеве позволим работу непродовольственных магазинов с площадью до 300 кв метров с требованием присутствии не более одного посетителя на 10 кв метров. Обязательная обработка помещений два раза в день. Большие торговые центры на первом этапе не открываются. Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи). Кафе, как и рестораны смогут работать на вынос ", - сказал Кличко.

Смогут работать МАФы. С запретом приема пищи и напитков на месте. Запустят небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (не более 1 клиента на 10 м).

Открываются парки и скверы для посещения граждан группами не более двух человек, или в случае с детьми - двое взрослых, двое детей. Закрытыми остаются школы и детские сады, а также площадки.

Позволят работе адвокатских и нотариальных бюро. Откроют автокинотеатры и рынки.

Общественный транспорт на первом этапе начнет работу в ограниченном режиме

"Первый этап ослабления начнется в случае, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому следующие две недели будет для нас решающими", - сказал Кличко.

 


 

 

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