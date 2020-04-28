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Espreso.tvОбществоГлавный эпидемиолог ВСУ заявил о возможном повторном переносе призыва

Главный эпидемиолог ВСУ заявил о возможном повторном переносе призыва

В ВСУ допускают еще один перенос весеннего призыва

Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим, передает РБК-Украина .

Он подчеркнул, что это возможно только на короткий срок.

"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью в год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому что за это время так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", - заявил он.

  • Кабинет министров отсрочил призыв на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года.
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