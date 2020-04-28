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Espreso.tvОбществоЕвросоюз в этом году неизбежно накроет глубокая рецессия, - еврокомиссар

Евросоюз в этом году неизбежно накроет глубокая рецессия, - еврокомиссар


фото: reuters
Экономика Евросоюза вследствие кризиса, вызванного коронавирусом, потерпела тяжелый удар, который в этом году неизбежно приведет к глубокой рецессии

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони, передает Укринформ .

Во время выступления на онлайн-встрече Комитета Европарламента по вопросам экономики он отметил: "Всплеск и распространения пандемии драматически изменили наш экономический прогноз. Он еще до кризиса имел уязвимые места, связанные с рисками экономического спада. Но сейчас очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году. Мы представим 7 мая наш весенний прогноз, но можем использовать как ориентир последние данные Всемирного экономического обзора МВФ. В нем падение глобальной экономики прогнозируется в 3%. И это именно та причина, по которой более 100 стран мира обратились за поддержкой МВФ ".

По оценке Джентилони, потери Европы будут даже существеннее.

"Мы будем очень жесткое корректировки бюджета ЕС в 2020 году, которое будет хуже, чем мы имели во время глобального финансового кризиса. Наши показатели будут соответствовать цифрам, показанным в обзоре МВФ , который предусматривает, что еврозона потеряет около 7,5% ВВП ", - заявил еврокомиссар.

По его словам, текущий экономический шок, который переживает Европа, имеет как внутренние, так и внешние причины. Он является беспрецедентным по своему разрушительным потенциалом, поэтому требует беспрецедентного и инновационного ответа.

"Кризис поразит всех нас, но, согласно той картине, которая вырисовывается в рамках нашего будущего прогноза, будет поразительная разница в убытках, которые несут страны-члены. В некоторых странах ВНП упадет более резко, чем в других, масштаб сокращения рабочих мест будет также различным. Всюду кризис увеличит безработицу, социальное и экономическое неравенство, в том числе среди тех слоев населения, которые сегодня обеспечены постоянной работой и имеют хорошие жилищные условия ", - констатировал Джентилони.

Он напомнил, что страны ЕС уже направили на фискальные стимулы более 2,5% ВНП и еще более 20% от ВНП - на поддержание ликвидности предприятий и бизнеса. Но эти общие цифры не показывают потенциально разрушительных масштабов ущерба, которые несут разные страны. Соответственно они будут разные способности для поддержки своих граждан и сохранение рабочих мест, - эти меры разных стран будут колебаться в пределах от 1% до 3% ВВП уже в 2020 году.

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