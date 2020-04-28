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Espreso.tvОбществоДве трети медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и его правительству за подготовку к эпидемии, - исследование

Две трети медиков поставили неудовлетворительную оценку Зеленскому и его правительству за подготовку к эпидемии, - исследование


фото: reuters
65 процентов медработников считают неудовлетворительной деятельность центральной власти в подготовке к эпидемии коронавируса

Такие результаты опроса , проведенного исследовательской компанией "Active Group" совместно с Ассоциацией городов Украины.

На вопрос "Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти по борьбе с пандемией?" 32,5% поставили оценку "1", еще 32,5% - оценку "2".

Еще больше опрошенных медиков - 69,5% - чувствуют себя в опасности на рабочем месте.

55,8% опрошенных отметили неудовлетворительное обеспечение медучреждений масками, 63,3% - защитными очками.

70,4% неудовлетворительно оценили обеспеченность больниц защитными костюмами.

61,8% опрошенных медработников отметили, что заработная плата во время карантина не изменилась, а 29,3% сообщили, что зарплата уменьшилась.

53,9% опрошенных медиков считают обязательным проведение массового тестирования населения на коронавирус.

56,4% медицинских работников положительно оценивают результаты первого этапа медреформы.

Мероприятия, которые были внедрены правительством Зеленского с 1 апреля 2020 года в рамках второго этапа, больше половины медиков оценивают неудовлетворительно.

Опрос проведен методом анкетирования с 13 по 20 апреля 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Медицинские работники заполняли анкету. Респондентов был идентифицирован как медицинский работник, однако остальные данные - анонимны. Выборка: репрезентативная по возрасту и полу по данным статистики возраста и пола медицинских работников, географией, работой в определенной звене медицинской помощи, формой собственности лекарственного заведения.

Объем выборки: 4510 респондентов.

Погрешность выборки не более 1,4%.

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