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Espreso.tvОбществоДубилет представил дашборд: можно отслеживать влияние карантина на экономику

Дубилет представил дашборд: можно отслеживать влияние карантина на экономику


фото: mind.ua
В Украине создали дашборд, с помощью которого можно отслеживать влияние карантина на экономику Украины

О дашборда q.rating.zone сообщил экс-министр Кабинета министров, соучредитель monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет в Facebook,

"Мы создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины. Это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему. На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику - всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно.

По его словам, для дашборда использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов.

"Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице. Теперь можно не гадать, а точно определить, сколько украинцев вернулось в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая из областей меньше потеряла доходов в местный бюджет", - отметил Дубилет.

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