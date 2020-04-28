Древние римляне сортировали и перерабатывали мусор, - исследование

28 апреля, 2020, 13:32

Раскопки руин Помпеи показывают, что мусор, оставленный за пределами города, был собран и отсортирован

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что огромные кучи мусора за пределами городских стен самом деле были "площадкой для циклов использования и повторного использования".

Профессор Эллисон Эммерсон с Тулейнського университета в Новом Орлеане, которая вместе с другими исследователями работала в Помпеях, сказала, что кучи мусора были почти вдоль всей внешней стены на северной стороне города. Некоторые кучи высотой в несколько метров содержали кусочки керамики и гипса, которые можно было использовать как строительные материалы. Ученые пришли к выводу, что часть города была построена из мусора.

Ранее считалось, что эти курганы образовались, когда в городе произошло землетрясение примерно за 17 лет до извержения Везувия, сказала Эммерсон.

Археологи отметили, что отходы из таких свалок использовали для укрепления пола, строительства стен.

По словам Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть многообразие строительных материалов.

Археологи исследовали образцы почвы, чтобы проследить движение мусора по всему городу.

"Разница в почве позволяет нам увидеть, было мусора произведенное в том месте, где оно было найдено, или собранное из другого места для повторного использования и переработки", - сказала Эммерсон.

Она также добавила: "Помпеи жили гораздо ближе к своему мусору, чем большинство из нас сочли бы приемлемым, не потому, что в городе не было инфраструктуры, и они не смогли управлять мусором, а потому, что их системы городского управления были организованы на основе других принципов ".