Демократическая партия отменила праймериз в штате Нью-Йорк

28 апреля, 2020, 10:52

Избирательная комиссия американского штата Нью-Йорк в понедельник решила не проводить президентские праймериз, чтобы не создавать "лишний риск" заражения коронавирусом

Ранее эпидемия уже стала причиной переноса праймериз с конца апреля на 23 июня, однако теперь их отменили полностью, сообщает Радио Свобода.

Один из двух сопредседателей избирательной комиссии штата Дуглас Келлнер, заявил, что, учитывая высокую вероятность победы на них Джо Байдена, проводить голосование оказывается "ненужным и легкомысленным". В штате Нью-Йорк один из самых высоких в США уровней зараженности коронавирусом.

В команде соперника Джона Байдена Берне Сандерса раскритиковали отмену праймериз, хотя сам Сандерс 8 апреля отказался от участия в выборах.

В то же время 23 июня в штате планируют провести промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы.

Штат Нью-Йорк стал первым в США, где праймериз отменили. Ранее их перенесли в 16 штатах.

Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил, что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.