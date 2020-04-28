Данные об имуществе украинцев из реестров появились на портале Дия: их можно просмотреть в кабинете гражданина

28 апреля, 2020, 12:19

На государственном портале "Дия" запустили кабинет гражданина: там можно увидеть данные из реестров о недвижимости, электронные документы, авто, землю, бизнесе

Об этом сообщил в Telegram глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем", - подчеркнул Федоров.

"Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом ", - пояснил министр.

Зарегистрироваться на портале можно с использованием электронной подписи или BankID.

Федоров привел статистику использования сервиса за несколько недель:

ЕГР (реестр бизнеса) - 76 032 успешных запросов;

Реестр недвижимого имущества - 276 373;

Государственный земельный кадастр - 12256;

Реестр удостоверений водителя - 39 886;

Реестр свидетельств о регистрации ТС - 20076

Федоров отметил, что более 200 реестров собирают данные об украинцах.

"Раньше каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больше у них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. А стоимость поддержки? Вы себе не представляете, сотни миллионов. При этом техническое состояние реестров ужасное", - рассказал министр.

Минцифры занимается уменьшением количества реестров, их "укрупнением" и повышением уровня безопасности. "Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных", - сообщил Федоров.