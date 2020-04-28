Черновицкий исполком ограничил работу рынков, а предприниматели поняли его решение как разрешение на работу, - мэр Каспрук

28 апреля, 2020, 22:20

Предприниматели города Черновцы трактовали решение исполкома города об ограничении работы рынков, как разрешение на работу

Об этом мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал в эфире " Общественного радио ".

Каспрук отметил, что заболеваемость продолжает расти, фактически закончились места в двух больницах, которые перепрофилировали под лечение коронавируса и готовятся открыть третью.

"Чувствуется, что люди устали от карантина, много людей на улицах, к сожалению, много людей без масок. Сегодня начали работать рынки", - рассказал городской голова.

Он отметил, что на перед Пасхой все рынки прекратили свою работу, однако уже на следующей неделе предприниматели одного из рынков начали работу - это возмутило предпринимателей других рынков, начались пикеты и требования.

"Несколько дней мы вели переговоры и в понедельник решение об открытии рынков не принималось, было принято решение об ограничении работы рынков. Городская власть не запретила. У нас не хватило голосов. Вчера было принято на исполкоме решение об ограничении работы рынков и ограничении их работы в ночное время. Предприниматели это восприняли как разрешение работать и работают. Решение областной комиссии остается в силе", - отметил он.

По его словам, людей на рынках мало, а предприниматели ответственно подошли к работе, все в масках и защитных очках.

Напомним, 27 апреля в Одессе предприниматели добились открытия рынка после стихийного митинга

В тот же день представители малого бизнеса Полтавы пикетировали городскую и областную госадминистрации с требованием разрешить работу рынков

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