Более 700 человек умерли в Иране из-за попыток лечения коронавируса метанолом
Об этом сообщает Associated Press .
Многие жители Ирана пытались лечиться метанолом, который является опасным ядом, несмотря на запрет употребления алкоголя в стране.
Во время роста спроса на метанол в Иране его также начали производить кустарным способом.
В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана сообщили, что отравления алкоголем в стране в 2020 году выросло более чем в десять раз.
Согласно последним данным, в Иране диагностировано 91472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных случаев. 70933 пациента с коронавируса вылечились.
Во всем мире было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Число смертей превысило 210 000.
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