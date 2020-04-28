Более 700 человек умерли в Иране из-за попыток лечения коронавируса метанолом

28 апреля, 2020, 12:32

Советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарств от коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает Associated Press .

Многие жители Ирана пытались лечиться метанолом, который является опасным ядом, несмотря на запрет употребления алкоголя в стране.

Во время роста спроса на метанол в Иране его также начали производить кустарным способом.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана сообщили, что отравления алкоголем в стране в 2020 году выросло более чем в десять раз.

Согласно последним данным, в Иране диагностировано 91472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных случаев. 70933 пациента с коронавируса вылечились.

Во всем мире было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Число смертей превысило 210 000.