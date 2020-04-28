Блаттер, Роналду и Моуринью возглавили рейтинг самых ненавистных личностей мирового футбола
Рейтинг составил сайт FourFourTwo.
Первое место в списке занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, второе - главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, а третье - бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер. Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду расположился в рейтинге на шестой позиции.
Топ-30 самых ненавистных людей в футболе:
1. Йозеф Блаттер
2. Жозе Моуринью
3. Харальд Шумахер
4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)
5. Ричард Киз (английский комментатор)
6. Криштиану Роналду ( "Ювентус")
7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса")
8. Диуф (экс-игрок "Ливерпуля")
9. Пит Винкельман (экс-собственник "Уимблдона")
10. Джон Терри (экс-игрок"Челси")
11. Бернар Тапи (экс-президент "Марселя")
12. Карл Ойстон (экс-собственник "Блэкпула")
13. Диего Марадона (экс-игрок "Наполи")
14. Джоуи Бартон (главный тренер "Флитвуда")
15. Кен Бейтс (ексвласник "Челси" и "Лидса")
16. Луис Суарес ( "Барселона")
17. Майк Эшли (владелец "Ньюкасла")
18. Коста ( "Атлетико")
19. Эшли Коул (экс-игрок "Челси")
20. Паоло Ди Канио (экс-игрок "Ювентуса" и "Милана")
21. Йон Андони Гойкоэчеа (экс-игрок "Атлетика")
22. Грэм Сунесс (экс-игрок "Ливерпуля")
23. Ричард Скадамор (бывший исполнительный директор английской премьер-лиги)
24. Кевин Мускат (экс-игрок "Вулверхэмптон")
25. Роман Абрамович (владелец "Челси")
26. Деннис Уайз (экс-игрок "Челси")
27. Сильвио Берлускони (экс-собственник "Милана")
28. Джо Киннейр (бывший спортдиректор "Ньюкасла")
29. Майк Дин (английский арбитр)
30. Алекс Фергюсон (экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед").
- Напомним, 21 апреля аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории , португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10.
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