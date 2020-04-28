Блаттер, Роналду и Моуринью возглавили рейтинг самых ненавистных личностей мирового футбола

28 апреля, 2020, 10:10

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных личностей мирового футбола

Рейтинг составил сайт FourFourTwo.

Первое место в списке занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, второе - главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, а третье - бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер. Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду расположился в рейтинге на шестой позиции.

Топ-30 самых ненавистных людей в футболе:

1. Йозеф Блаттер

2. Жозе Моуринью

3. Харальд Шумахер

4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)

5. Ричард Киз (английский комментатор)

6. Криштиану Роналду ( "Ювентус")

7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса")

8. Диуф (экс-игрок "Ливерпуля")

9. Пит Винкельман (экс-собственник "Уимблдона")

10. Джон Терри (экс-игрок"Челси")

11. Бернар Тапи (экс-президент "Марселя")

12. Карл Ойстон (экс-собственник "Блэкпула")

13. Диего Марадона (экс-игрок "Наполи")

14. Джоуи Бартон (главный тренер "Флитвуда")

15. Кен Бейтс (ексвласник "Челси" и "Лидса")

16. Луис Суарес ( "Барселона")

17. Майк Эшли (владелец "Ньюкасла")

18. Коста ( "Атлетико")

19. Эшли Коул (экс-игрок "Челси")

20. Паоло Ди Канио (экс-игрок "Ювентуса" и "Милана")

21. Йон Андони Гойкоэчеа (экс-игрок "Атлетика")

22. Грэм Сунесс (экс-игрок "Ливерпуля")

23. Ричард Скадамор (бывший исполнительный директор английской премьер-лиги)

24. Кевин Мускат (экс-игрок "Вулверхэмптон")

25. Роман Абрамович (владелец "Челси")

26. Деннис Уайз (экс-игрок "Челси")

27. Сильвио Берлускони (экс-собственник "Милана")

28. Джо Киннейр (бывший спортдиректор "Ньюкасла")

29. Майк Дин (английский арбитр)

30. Алекс Фергюсон (экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед").

Напомним, 21 апреля аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории , португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10.

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