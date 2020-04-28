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Espreso.tvСпортАвтор гола-фантома на Евро-2012 трогательно прокомментировал завершение карьеры

Автор гола-фантома на Евро-2012 трогательно прокомментировал завершение карьеры


фото: Getty Images
Бывший форвард сборной Украины Марко Девич поблагодарил всех, кто его поддерживал во время футбольной карьеры

Об этом Девич написал в Instagram.

"Я счастлив и горд, что у меня был шанс заниматься тем, что я люблю больше всего. Я хочу поблагодарить своей семье, родителям и всем дорогим друзьям за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время. Хочу поблагодарить руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины, и всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец - это новое начало ", - написал Девич.

Последним клубом форварда был азербайджанский "Сабах". Также он играл за "Волынь", "Металлист", "Шахтер" российские "Рубин" и "Ростов", лихтенштейнский "Вадуц", катарский "Аль-Райан", сербские "Звездара", "Железник", "Раднички" и " Вождовац ".

В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

36-летний Девич стал известен на весь мир в 2012 году, когда в матче за сборную Украины на групповом этапе Евро-2012 забил гол в ворота Англии, который не засчитал венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Наша команда уступила 0: 1 и не попала в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я счастлива И гордый ТЕМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ ШАНС заниматься ТЕМ, ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ. Я ХОЧУ поблагодарить СЕМЬЮ, РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ Дорогие друзья ПО БЕСКОНЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ, КОТОРУЮ ОНИ дарит МНЕ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ. ХОЧУ выразить СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ руководители, тренеры, игроки КОМАНД И сборной Украины, И ВСЕМ ТЕМ, С КЕМ я имел ЧЕСТЬ сотрудничать. КАЖДЫЙ КОНЕЦ- ЭТО НОВОЕ НАЧАЛО! ⠀⠀ PONOSAN SAM I SRECAN STO SAM IMAO PRILIKU DA RADIM ONO STO NAJVISE VOLIM . ZAHVALIO BI SE SVOJIM RODITELJIMA, PORODICI I NAJBLIZIM PRIJATELJIMA NA BESKRAJNOJ PODRSCI I LJUBAVI KOJU SU MI PRUZALI TOKOM CELE FUDBALSKE KARIJERE . JEDNO VELIKO HVALA SVIM RUKOVODIOCIMA, RADNICIMA, TRENERIMA I SAIGRACIMA KLUBOVA I REPREZENTACIJE SA KOJIMA SAM IMAO CAST DA SARADJUJEM . SVAKI KRAJ JE NOVI POCETAK ⠀⠀ I AM SO HAPPY AND PROUD TO HAVE HAD THE CHANCE TO TURN MY PASSION INTO A CAREER.I WOULD LIKE TO THANK MY ENTIRE FAMILY , MY PARENTS PARTICULARLY, AND ALL OF MY DEAR FRIENDS FOR THE ENDLESS SUPPORT AND LOVE THEY HAVE SHOWED ME OVER THE YEARS.A BIG SHOUT OUT TO ALL OF THE COACHES , TEAMMATES, FRONT OFFICE EMPLOYEES AND EVERYONE INVOLVED IN EACH OF THE CLUBS I PLAYED FOR AS WELL AS THE UKRANIAN NATIONAL TEAM . IT WAS AN HONOUR BEING SURROUNDED BY SUCH WONDERFUL PEOPLE THROUGHOUT MY CAREER . TO EVERY END THERE IS NEW A BEGINNING!

Публикация от @ marko_devic33

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