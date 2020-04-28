Автор гола-фантома на Евро-2012 трогательно прокомментировал завершение карьеры

28 апреля, 2020, 11:40

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич поблагодарил всех, кто его поддерживал во время футбольной карьеры

Об этом Девич написал в Instagram.

"Я счастлив и горд, что у меня был шанс заниматься тем, что я люблю больше всего. Я хочу поблагодарить своей семье, родителям и всем дорогим друзьям за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время. Хочу поблагодарить руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины, и всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец - это новое начало ", - написал Девич.

Последним клубом форварда был азербайджанский "Сабах". Также он играл за "Волынь", "Металлист", "Шахтер" российские "Рубин" и "Ростов", лихтенштейнский "Вадуц", катарский "Аль-Райан", сербские "Звездара", "Железник", "Раднички" и " Вождовац ".

В 2008 году Марко Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

36-летний Девич стал известен на весь мир в 2012 году, когда в матче за сборную Украины на групповом этапе Евро-2012 забил гол в ворота Англии, который не засчитал венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Наша команда уступила 0: 1 и не попала в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы.

Напомним, 24 апреля Марко Девич объявил о завершении футбольной карьеры .

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