259 эвакуированных из Майами украинцев вернулись домой
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Самолетом "Майами-Киев" из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.
После приземления служащие осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам.
Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.
Пассажирам рейса из Майами, которые оказали предпочтение не обсервации, а самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома" оказали помощь в регистрации. В общем приложение установили почти две сотни пассажиров этого самолета.
Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывшие из США, отправились на обсервацию.
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