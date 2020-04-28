259 эвакуированных из Майами украинцев вернулись домой

28 апреля, 2020, 11:16

Госпогранслужба приняла рейс из Майами в Киев, который эвакуировал 259 украинцев

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самолетом "Майами-Киев" из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.

После приземления служащие осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам.

Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

Пассажирам рейса из Майами, которые оказали предпочтение не обсервации, а самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома" оказали помощь в регистрации. В общем приложение установили почти две сотни пассажиров этого самолета.

Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывшие из США, отправились на обсервацию.