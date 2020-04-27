Жилье, которое планируют строить на Луне, будут испытывать в условиях Гренландии

Об этом сообщает BA.

Космические агентства разных стран планируют в ближайшее десятилетие основать базу на Луне и даже начать эксплуатировать спутник. Между тем ученые до сих пор не знают, как люди справятся с физическими и психологическими нагрузками, долго находясь в сложных условиях далеко от Земли. Инженеры из Дании построили специальную конструкцию, чтобы проверить это на практике.

Жилой модуль можно назвать революционным. Он создан по принципу японского оригами и умеет складываться, уменьшая внешний и внутренний объемы. Это позволит сэкономить место в капсуле космического корабля и лишить колонистов от необходимости ручной сборки своего месячного жилья.

Разработчики модуля рассказывают, что он должен быть прочным, чтобы выдерживать попадания метеоритов и теплым, чтобы противостоять ветрам и холода. Одной из проблем стал выбор оптимальной формы. Модуль планируют оснастить циркаднрю системой, которая будет изменять освещение в течение дня, сигнализируя колонистам, что пришло время сна. Питание будет поддерживаться за счет выращивания водорослей. Управлять системой поручат системе на базе искусственного интеллекта, которая получит полный контроль над работоспособностью модуля. Запасные детали можно будет напечатать на месте с помощью 3D-принтера.

Испытания месячного жилья будет проходить в отдаленном районе Гренландии. Исследователи намерены прожить в нем три месяца. Отправка экспедиции запланирована на июнь текущего года.

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