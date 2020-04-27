 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа рубежом от COVID-19 лечатся 163 украинца, - МИД

За рубежом от COVID-19 лечатся 163 украинца, - МИД

В 16 странах по всему миру лечение от коронавирусной инфекции проходят 163 украинца

Об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел.

Больше всего наших граждан лечится в Италии - 121. Кроме того, 12 украинцев проходят лечение в Греции, шесть - в Чехии, по четыре - в ФРГ и Испании.

По данным МИД, 44 гражданина Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, больше всего - в Греции (10) и Польше (6). Семеро заболевших скончались.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать