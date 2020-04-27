За рубежом от COVID-19 лечатся 163 украинца, - МИД
27 апреля, 2020, 08:30
В 16 странах по всему миру лечение от коронавирусной инфекции проходят 163 украинца
Об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел.
Больше всего наших граждан лечится в Италии - 121. Кроме того, 12 украинцев проходят лечение в Греции, шесть - в Чехии, по четыре - в ФРГ и Испании.
По данным МИД, 44 гражданина Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, больше всего - в Греции (10) и Польше (6). Семеро заболевших скончались.
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