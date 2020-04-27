Вице-чемпион мира пожаловался, что "Динамо" не продолжает с ним контракт

27 апреля, 2020, 14:43

Хорватский защитник Иосиф Пиварич рассказал, что киевское "Динамо" не продолжает с ним контракт

Об этом сообщает Sportske Novosti.

"Мой контракт заканчивается этим летом, вот так обстоят дела. В данный момент я живу в неведении о том, что случится дальше. Мне сказали, что об этом будем говорить в течение сезона. Впрочем, теперь все в режиме ожидания", - рассказал хорват.

Также Иосиф Пиварич рассказал, что для него важно при выборе новой команды.

"Хотел бы я остаться в Киеве? Мы оставим эту тему открытой. Важно то, что моя дочь пойдет в школу этой осенью, что существенно повлияет на то, где я продолжу карьеру. Это должен быть или город, в котором есть английская школа, или Хорватия. я уверен только в одном, я не поеду никуда без семьи. И не буду подписывать контракт с командой из города, где нет школы английского языка или что это будет не хорватский клуб ", - сказал защитник.

В июле 2018 года Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира. В текущем сезоне сыграл всего 7 минут и результативными действиями не отличался.