Вятрович пойдет на допрос в ГБР 28 апреля во делу, инициированному нардепом Бужанским

27 апреля, 2020, 14:14

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что идет на допрос в Госбюро расследований 28 апреля

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"Завтра, 28 апреля, иду на допрос в ГБР в деле международного форума памяти Голодомора. В 10:30 перед входом в помещение Государственного бюро расследований (улица Симона Петлюры, 15) сделаю заявление по этому поводу допроса", - написал он.

По словам народного депутата, Государственное бюро расследований квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" до 85-й годовщины Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая ему 5-8 годами тюрьмы.

"Это абсурдное дело - составная давления против людей, которые системно отстаивают украинские национальные интересы Украины и противодействуют российскому меру. Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора. Кстати, только после Революции Достоинства восстановлено государственное финансирование памятных мероприятий высокого уровня. В частности, Форума "Украина помнит, мир признает", - уточнил он.