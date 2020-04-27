Второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно - Шмыгаль

27 апреля, 2020, 18:19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, в зависимости от динамики заболевания

Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Шмыгаль отметил, что Кабинет министров надеется, что стартовая точка ослабление карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

"Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если Правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены ", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрава уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в эту среду принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы ", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил разработанный Кабинетом министров Украины план выхода из карантина , который был введен из-за пандемии коронавируса.

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