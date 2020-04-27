Всемирный Конгресс Украинцев предостерегает власть Зеленского от политических преследований и искажения событий Революции Достоинства

27 апреля, 2020, 19:36

Всемирный Конгресс Украинцев и мировая украинская диаспора разделяют обеспокоенность гражданского общества в связи с признаками давления на независимость судебных и правоохранительных органов, попытками преследования политических оппонентов и искажения правозащитных событий Революции Достоинства

Об этом говорится в официальном заявлении ВКУ, обнародованном на сайте организации.

"ВКУ в очередной раз подчеркивает важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. Любые расследования должны проходить в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а не направляться политическими решениями. Это первоочередные задачи для обеспечения человеческого достоинства и утверждение международного имиджа Украины как демократического государства. Каждый гражданин Украины имеет право на законную защиту и справедливый суд ", - говорится в заявлении.

"Без соблюдения принципов верховенства права, уважения прав человека, подобные процессы будут рассматриваться на международном уровне как политически мотивированное правосудие. Такое политическое правосудие может обернуться трагедией не только для жертв преследований, но и для страны в целом", - отметил Павел Грод, президент ВКУ .

Это уже не первое предостережение Всемирного Конгресса Украинцев в адрес президента Зеленского по политически мотивированным преследованиям. 27 января этого года ВКУ выразил обеспокоенность признаками политического преследования лидеров оппозиции, в частности пятого президента Украины Петра Порошенко. ВКУ также считает недопустимым назначение бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) - из-за очевидного конфликта интересов, а также нивелирования значения и достижений Революции Достоинства.