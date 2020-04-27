Все больше "слуг народа" склоняются к поддержке Саакашвили, - Корниенко

27 апреля, 2020, 22:09

Все больше представителей фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Новое время .

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть", - сказал он.

По словам Корниенко, в случае если президент Владимир Зеленский попросит поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

"Конечно, если Владимир Александрович непосредственно к нам обратится, я думаю, что многие люди определятся уже окончательно", - сказал он.

Корниенко добавил, что лично будет голосовать за кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера.

"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Саакашвили", - сказал он.