Все больше "слуг народа" склоняются к поддержке Саакашвили, - Корниенко
Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Новое время .
"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть", - сказал он.
По словам Корниенко, в случае если президент Владимир Зеленский попросит поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.
"Конечно, если Владимир Александрович непосредственно к нам обратится, я думаю, что многие люди определятся уже окончательно", - сказал он.
Корниенко добавил, что лично будет голосовать за кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера.
"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Саакашвили", - сказал он.
- Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам .
- Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовиться к голосованию в ВР.
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