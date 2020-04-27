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Espreso.tvСпортВладельцы "Манчестер Сити" покупают французский клуб, который дешевле, чем Зинченко

Владельцы "Манчестер Сити" покупают французский клуб, который дешевле, чем Зинченко


фото: Getty Images
Холдинг City Football Group, который является владельцем английского "Манчестер Сити", несмотря на пандемию коронавируса, приобретет французский "Нанси" за 14 млн евро

Об этом сообщает lequipe.fr.

Президент "Нанси" Жак Руссело рассказал о ситуации с продажей клуба со 2-го французского дивизиона холдинга City Football Group.

"Я обеспокоен. Операция была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, переговоры приостановлены. Но это не значит, что они прекращены. Мне придется и дальше искать решения и ресурсы, обеспечивающие функционирование клуба", - сказал Руссело .

City Football Group подтвердил намерение стать владельцем французского "Нанси". По информации источника, сделка оценивается в 14 млн евро. CFG является владельцем ТС, "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и другими клубами.

Трансферная стоимость универсала "Ман Сити" Александра Зинченко составляет 24 млн евро. В текущем сезоне 23-летний украинец провел 18 матчей и забил 1 мяч.

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