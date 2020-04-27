Владельцы "Манчестер Сити" покупают французский клуб, который дешевле, чем Зинченко

27 апреля, 2020, 14:12

Холдинг City Football Group, который является владельцем английского "Манчестер Сити", несмотря на пандемию коронавируса, приобретет французский "Нанси" за 14 млн евро

Об этом сообщает lequipe.fr.

Президент "Нанси" Жак Руссело рассказал о ситуации с продажей клуба со 2-го французского дивизиона холдинга City Football Group.

"Я обеспокоен. Операция была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, переговоры приостановлены. Но это не значит, что они прекращены. Мне придется и дальше искать решения и ресурсы, обеспечивающие функционирование клуба", - сказал Руссело .

City Football Group подтвердил намерение стать владельцем французского "Нанси". По информации источника, сделка оценивается в 14 млн евро. CFG является владельцем ТС, "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и другими клубами.

Трансферная стоимость универсала "Ман Сити" Александра Зинченко составляет 24 млн евро. В текущем сезоне 23-летний украинец провел 18 матчей и забил 1 мяч.