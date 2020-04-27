Владельцы "Манчестер Сити" покупают французский клуб, который дешевле, чем Зинченко
Об этом сообщает lequipe.fr.
Президент "Нанси" Жак Руссело рассказал о ситуации с продажей клуба со 2-го французского дивизиона холдинга City Football Group.
"Я обеспокоен. Операция была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, переговоры приостановлены. Но это не значит, что они прекращены. Мне придется и дальше искать решения и ресурсы, обеспечивающие функционирование клуба", - сказал Руссело .
City Football Group подтвердил намерение стать владельцем французского "Нанси". По информации источника, сделка оценивается в 14 млн евро. CFG является владельцем ТС, "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и другими клубами.
Трансферная стоимость универсала "Ман Сити" Александра Зинченко составляет 24 млн евро. В текущем сезоне 23-летний украинец провел 18 матчей и забил 1 мяч.
- 27 апреля стало известно, что "Лепциг" хочет выкупить контракт левого защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо , который выступает в Германии на правах аренды.
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