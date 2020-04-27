В Житомирской области ликвидировали крупнейший очаг пожара
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"За прошедшие сутки, 26 апреля, ликвидирован крупнейший очаг пожара в Овручскому районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское)", - сообщили в ГСЧС.
Еще один очаг пожара 24 апреля ликвидировали в Олевском районе. Сейчас спасатели пытаются потушить четыре уже локализованных очагов у сел Замысловичи, Перга, Озеряны и Пояски.
Сегодня, 27 апреля, спасателям удалось ликвидировать пожар вблизи села Нагоряни на территории Нагорнянского лесничества.
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