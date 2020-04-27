В ВСУ за последние сутки зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19, - Медсилы
Об этом сообщает командование Медицинских сил.
"По состоянию на 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляции) - 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 117 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
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