В ВСУ за последние сутки зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19, - Медсилы

27 апреля, 2020, 10:11

На 27 апреля в Вооруженных силах - 44 больных COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил.

"По состоянию на 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 117 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3191717